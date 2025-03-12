ماراثون سيول 2025 يُقام يوم الأحد بمشاركة 40 ألف شخص

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سيُقام ماراثون سيول لعام 2025 يوم الأحد القادم، بدءا من ساحة "كوانغ هوا مون" في منطقة "جونغ نو"، وانتهاء بمجمع "جام شيل" الرياضي في منطقة "سونغ با".وأعلنت حكومة مدينة سيول عن ذلك أمس الثلاثاء، حيث يشهد حدث هذا العام مشاركة قياسية تبلغ 40 ألف مشارك من 66 دولة في فئتي النخبة والماسترز.وفي فئة النخبة، سيشارك 170 رياضيا من سبع دول، بمن في ذلك "برنارد كيروب كوتش" من كينيا، الذي فاز بماراثون هامبورغ في عامي 2023 و2024، و"جمال ييمير ميكونين" من إثيوبيا، الذي فاز بماراثون سيول 2024.وتنقسم فئة الماسترز إلى سباقات ماراثون كاملة وعشرة كيلومترات للهواة.ويعتبر ماراثون سيول هو الماراثون الوحيد في كوريا الجنوبية الذي حصل على أعلى شهادة، وهي "العلامة البلاتينية"، من اتحاد ألعاب القوى العالمي.