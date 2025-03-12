توقعات بحضور ترامب قمة آبيك في كيونغ جو

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قال "جوزيف يون" القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى سيول إنه من المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي ستعقد في مدينة كيونغ جو الكورية الجنوبية، في أواخر شهر أكتوبر القادم.جاء ذلك في منتدى استضافه معهد سيجونغ أمس الثلاثاء، حيث قال يون إن ترامب من المرجح أن يحضر القمة طالما لا توجد ظروف خاصة أخرى، ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أيضا، حيث من المقرر أن تستضيف الصين قمة عام 2026.ومن ناحية أخرى، قال يون إن واشنطن لم تجر بعد مراجعة بشأن الدعوات المتزايدة من قبل البعض في كوريا الجنوبية من أجل التسلح النووي. وأضاف أنه من غير الواضح بالتفصيل ما تريده كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالتسلح النووي.وقال إنه إذا أرادت سيول الحصول على إذن لإعادة المعالجة النووية بنفس المستوى الذي تتمتع به اليابان، فسوف يتطلب ذلك مراجعة لاتفاقية التعاون النووي السلمي بين البلدين الحليفين، في حين سيكون من الصعب تحقيق نقل الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية أو المشاركة النووية على غرار الناتو.