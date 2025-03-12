الحكومة الكورية تعلن عن المزيد من التدابير لمعالجة انخفاض معدلات المواليد

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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن حزمة من التدابير لمعالجة مشكلة انخفاض معدلاتالمواليد، بما في ذلك تخفيف قيود الدخل لأهلية المساكن الإيجارية، وتوسيع دعم الإسكان الحكومي.وبموجب التدابير التي أعلنتها الحكومة أمس الثلاثاء، سيتم تخفيف متطلبات الدخل للمتزوجين حديثا والأسر التي لديها أطفال صغار، وتسعى إلى الاستفادة من التأجير الفرعي للمساكن، ودعم وديعة الإسكان، المسماة "جون سيه"، من شركة كوريا للأراضي والإسكان.وسوف ترفع الحكومة الحد الأعلى للدخل من 120% من متوسط دخل العامل الشهري البالغ 5.4 مليون وون، أي حوالي ثلاثة آلاف وسبعمائة دولار أمريكي، اعتبارا من عام 2024، إلى 200%. كما سيتم توسيع برنامج الإيجار في القطاع الخاص بدعم من الحكومة، بحيث يمكن للأفراد المؤهلين استئجار مسكن بنسبة تتراوح بين 70% و95% من سعر السوق، ليشمل الأسر التي يصل دخلها الشهري إلى 200%، مقارنة بالدخل الحالي الذي يبلغ 120%.وسوف يزيد الحد الأقصى لضريبة الدخل المعفاة من الضرائب على دعم تربية الأطفال المقدم للموظفين في القطاع الخاص من الحد الأقصى البالغ 200 ألف وون، إلى 200 ألف وون لكل طفل.