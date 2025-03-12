أوكرانيا توافق على الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق النار مع روسيا لمدة 30 يوما

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وافقت أوكرانيا على قبول اقتراح الإدارة الأمريكية بوقف إطلاق النار مؤقتا لمدة 30 يوما مع روسيا، وذلك في أعقاب محادثات جرت في المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء.وأعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا عن هذا الاتفاق في بيان مشترك بعد تسع ساعات من المفاوضات في مدينة جدة السعودية.وفي البيان، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق النار فورا لمدة 30 يوما، بحيث يمكن تمديده باتفاق متبادل، ويخضع لقبول روسيا وتنفيذها المتزامن.وقال البيان إن الولايات المتحدة سترفع على الفور التوقف المؤقت عن تبادل المعلومات المخابراتية وتستأنف المساعدات الأمنية لأوكرانيا.وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستبلغ روسيا بأن المعاملة بالمثل الروسية هي المفتاح لتحقيق السلام.