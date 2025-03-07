رسوم ترامب الجمركية على الصلب والألمنيوم تدخل حيز التنفيذ

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من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على جميع منتجات الصلب والألمنيوم المستورد إلى الولايات المتحدة، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، مما يلغي فعليا صفقات حصص التعريفة الجمركية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دول أخرى، بما فيذلك كوريا الجنوبية.وسوف تدخل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 فبراير حيز التنفيذ في الساعة 12:01 من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت القياسي الشرقي للولايات المتحدة، أي في الساعة 1:01 من بعد ظهر اليوم بتوقيت كوريا.وكان ترامب قد فرض خلال فترة ولايته الأولى في عام 2018 رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب، ورسوما جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم، لكنه منح لاحقا إعفاءات لبعض الدول، بما في ذلك المكسيك وكندا.وفي ذلك الوقت، تنازلت الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية على منتجات الصلب الكورية الجنوبية مقابل حصة استيراد سنوية، ولكن سيتم إلغاء نظام الحصص على الفور إذا دخلت الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ.ووفقا لبيانات صادرة عن إدارة التجارة الدولية الأمريكية، كانت كوريا الجنوبية رابع أكبر مصدر للصلب إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، حيث مثلت حوالي 13% من واردات الصلب.