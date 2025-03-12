البيت الأبيض يدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية

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أدانت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصواريخ باليستية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارولين ليفيت" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدين تصرفات كوريا الشمالية وتدعوها إلى وقف "أعمالها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار".وأضافت ليفيت أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "قوي ومتين"، وأنإدارة ترامب لا تزال على اتصال وثيق بنظرائها في كوريا الجنوبية، حيث يعملون معا لتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتكون حرة ومفتوحة.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت عدة صواريخ باليستية من منطقة داخلية في مقاطعة "هوانغ هيه" باتجاه البحر الأصفر في حوالي الساعة 1:50 بعد ظهر أول من أمس الاثنين.وكان ذلك أول إطلاق لصواريخ باليستية من قبل كوريا الشمالية منذ 14 يناير، والأول منذ بداية الإدارة الأمريكية الجديدة.