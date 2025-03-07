صناعة لحوم البقر الأمريكية تطالب بإلغاء كوريا للحد الأقصى لعمر اللحوم

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طلبت صناعة الثروة الحيوانية في الولايات المتحدة من الحكومة الأمريكية المساعدة في رفع الحظر الذي تفرضه كوريا الجنوبية على واردات لحوم البقر الأمريكية من الماشية التي يزيد عمرها عن 30 شهرا.وقدمت الرابطة الوطنية الأمريكية لمربي الماشية هذا الطلب في رسالة إلى مكتب التمثيل التجاري الأمريكي أمس الثلاثاء، حيث وصفت ذلك الحظر بأنه "ممارسة تجارية غير عادلة".وقالت الرابطة الأمريكية إنها تدرك أن الحد الأقصى لعمر البقر الأمريكي البالغ 30 شهرا يعد قضية حساسة في كوريا الجنوبية، لكنها وصفته بأنه "قضية لا يمكن تجاهلها".وزعمت أن الصين واليابان وتايوان رفعت حظرا مماثلا تقديرا لسلامة وجودة لحوم البقر الأمريكية.وبموجب الاتفاقية الموقعة في عام 2008، تستورد كوريا الجنوبية لحوم البقر الأمريكية فقط من الماشية التي يقل عمرها عن 30 شهرا بسبب المخاوف من مرض جنون البقر.