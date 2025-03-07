سفير كوريا الجنوبية لدى موسكو يجتمع مع نائب وزير الخارجية الروسي

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اجتمع سفير كوريا الجنوبية لدى روسيا "لي دو هون" أمس الثلاثاء في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي "سيرغي ريابكوف".وأوضحت السفارة الكورية في موسكو ووزارة الخارجية الروسية أن الجانبين بحثا القضايا المتعلقة بالأوضاع الدولية الراهنة، بما في ذلك نزع السلاح والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، والوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.ونظرا لأن "ريابكوف" مسؤول عن التشاور مع الولايات المتحدة بشأن قضايا نزع الأسلحة، فمن المرجح أن يكون الاجتماع قد شهد مناقشات حول العلاقات الروسية الأمريكية المتغيرة بسرعة في الآونة الأخيرة، وحالة المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا، وآفاق العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا.وكان السفير الكوري "لي" قد أجرى لقاءات مماثلة مع "ريابكوف" ونائب وزير الخارجية الروسي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ "أندريه رودينكو"، ضمن جهوده لإدارة العلاقات الكورية الروسية من خلال التواصل المستمر مع الجانب الروسي.