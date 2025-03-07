توقعات بتجاوز عدد مرضى الخَرَف في كوريا مستوى مليون في العام القادم

Photo : YONHAP News

أظهرت دراسة حكومية أن عدد مرضى الخَرَف في كوريا الجنوبية سوف ستجاوز مليون شخص في العام القادم.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يصل عدد مرضى الخرف إلى 970 ألف شخص هذا العام، وأن يتجاوز مليون شخص في العام القادم.وأشار التقرير إلى أن معدلات إصابة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما بمرض الخرف بلغت 9.25% في عام 2023، بانخفاض قدره 0.25% مقارنة بعام 2016.كما أشار إلى أن معدلات الإصابة بالضعف الإدراكي الخفيف لدى الكوريين بلغت 28% في عام 2023، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بعام 2016.وتوقع التقرير إن يصل عدد المصابين بالضعف الإدراكي الخفيف الذين يؤدي للإصابة بمرض الخرف، إلى مليونين و980 ألف شخص هذا العام، وأكثر من 4 ملايين شخص في عام 2033.وتخطط وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لوضع الخطة الشاملة الخامسة لإدارة مرض الخرف بناء على نتائج الدراسة.