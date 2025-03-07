الغبار الناعم والأصفر يغطي كوريا

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من المتوقع أن تتدهور جودة الهواء في كوريا الجنوبية، والتي سيئة بالفعل بسبب التركيزات العالية من الغبار الناعم، بعد ظهر اليوم الأربعاء، نتيجة لتدفق الغبار الأصفر من خارج البلاد.وبدءا من الساعة السابعة من صباح اليوم، وصل مستوى الغبار الناعم إلى "مستوي سيء" في كل من إنتشون وأولسان ومقاطعات كيونغ كي، وتشونغ تشنغ، وشمال كيونغ سانغ.ومن المتوقع أن تظل مستويات الغبار الناعم عند مستويات سيئة اليوم في المناطق الوسطى والغربية من البلاد ومعظم أجزاء المناطق الجنوبية.وسوف يدخل الغبار الأصفر للبلاد من صحراء "كوبي" وهضبة منغوليا الداخلية، بدءا من الجزر الجنوبية الغربية الخمس في البحر الأصفر وعلى طول الساحل الغربي لمقاطعة كيونغ كي.وسوف ينتشر الغبار الأصفر في جميع أنحاء البلاد بدءا من ليلة الأربعاء ليحل محل الغبار الناعم.ومن المرجح أن تشهد كوريا المزيد من تدفقات الغبار الأصفر يومي الخميس الجمعة.