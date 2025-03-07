الخطوط الجوية الكورية تغير شعارها لأول مرة منذ 41 عاما

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قررت شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" تغيير شعارها لأول مرة منذ 41 عاما، وكشفت أمس الثلاثاء عن تصميم الشعار الجديد.وجاء تغيير الشعار ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد اندماج "كوريان إير" مع شركة "آسيانا" الكورية للطيران.ويتضمن الشعار الجديد رمز "تيه غوك"، وهو العلم الوطني، إلى جانب اسم الشركة باللغة الإنغليزية، في حين يحتفظ بتقاليد علامة العلم الوطني، مما جعل التصميم أكثر حداثة.إلى جانب هذا، تغير لون الشعار من اللونين الأحمر والأزرق إلى لون أزرق غامق موحد.وبدأت طائرة الركاب المصممة بالشعار الجديد اليوم أول رحلاتها على الخط الذي يربط بين مطار إنتشون الدولي ومطار ناريتا في العاصمة اليابانية طوكيو.وقالت شركة "كوريان إير" إنها ستقوم أيضا بتنويع وتحسين قائمة وجبات الطعام على متن الطائرة وتجديد وسائل الراحة الخاصة بها.وتسعى "كوريان إير" إلى إكمال عملية الاندماج مع شركة "آسيانا" للطيران خلال عامين لتصبح واحدة من أكبر 10 شركات طيران على مستوى العالم.