ترامب يرشح السفير الأمريكي السابق لدى تايلاند لمنصب مساعد نائب وزير الخارجية

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رشح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سفير الولايات المتحدة السابق لدى تايلاند "مايكل ديسُمبور" لمنصب مساعد نائب وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، المسؤول عن التعامل مع القضايا ذات الصلة بشبه الجزيرة الكورية.وقد عمل "ديسمبور" سفيرا لبلاده لدى تايلاند خلال الفترة من شهر يناير من عام 2020 وحتى شهر يناير من عام 2021، ثم محاميا في شركة "سوليفان كرومويل" للمحاماة.وأشار "ترامب" إلى أن المرشح "ديسمبور" مسؤول في شركة المحاماة عن عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة آسيا، والأعمال في كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، وأنه قد تخرج بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وحصل على درجة البكالوريوس والماجستير من جامعة ستانفورد.يشار إلى أن زوجة "ديسمبور" كورية، وهو يستطيع التحدث باللغة الكورية في الحياة اليومية، ويمكنه أيضا التحدث باللغة الصينية بطلاقة.