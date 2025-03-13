الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

موجة من الغبار الأصفر تغطي كوريا اليوم الخميس

Write: 2025-03-13 10:20:40

موجة من الغبار الأصفر تغطي كوريا اليوم الخميس

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تغطي موجة من الغبار الأصفر كوريا الجنوبية اليوم الخميس بعد ما يقرب من أسبوع من تدني جودة الهواء في المناطق الغربية ومنطقة العاصمة، بسبب تصاعد تركيزات الغبار الناعم.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، فإن الغبار الناعم سيصل إلى مستوى "سيئ" أو "سيئ للغاية" في جميع أنحاء البلاد اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن ينتشر الغبار الأصفر في جميع أنحاء البلاد، كما سيصل الغبار الناعم إلى مستوى "سيئ للغاية" في "إنتشون" و"سيجونغ" ومنطقة "تشونغ تشُنغ".

ودعت وزارة البيئة إلى "الانتباه" في تلك المناطق من البلاد، وأصدرت أقل مستوى من التحذير من الغبار الأصفر، في نظام الإنذار الحكومي المكون من 4 مستويات، ونصحت الناس بالامتناع عن ممارسة الأنشطة الخارجية.

ومن المتوقع أن تنقشع موجة الغبار غدا الجمعة، وبعد ذلك من المتوقع أن تتحسن جودة الهواء حتى مطلع الأسبوع القادم.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;