القائم بأعمال الرئيس الكوري يدعو لإقامة علاقات أكثر توازنا مع الولايات المتحدة

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دعا القائم بأعمال الرئيس الكوري "تشيه سانغ موك" لإقامة علاقات أكثر توازنا وتحقيقا للمنفعة المتبادلة في التجارة والاقتصاد مع الولايات المتحدة، وهو ما سيؤدي إلى رفع مستوى التحالف بين البلدين.وأدلى القائم بأعمال الرئيس بهذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نُشرت أمس الأربعاء، حيث قال إن الحكومة الكورية والقطاع الخاص على استعداد تام لهذه الجهود.جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي دخلت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بنسبة 25% حيز التنفيذ على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.وفي إشارة إلى ادعاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأخير بأن كوريا الجنوبية تفرض رسوما جمركية على الولايات المتحدة أعلى بأربعة أضعاف من العكس، أعرب "تشيه" عن قلقه من أن يتحول انتباه "ترامب" قريبا إلى كوريا الجنوبية.وقالت الصحيفة الأمريكية إن "تشيه"، الذي لم يتحدث مع "ترامب" بعد، يرغب بشدة في ذلك. ونقلت الصحيفة عنه قوله إنه إذا أتيحت له الفرصة، فإنه سيؤكد على أن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة مؤقت.كما نقلت الصحيفة عن القائم بأعمال الرئيس الكوري قوله إنه بالنظر إلى الموقف التاريخي والمصالح الوطنية للبلاد، فإنه لن يكون من المفيد اتخاذ تدابير تعيق التوسع التجاري، وأن دولا مثل المكسيك وكندا ليست معايير مناسبة لاستراتيجية كوريا الجنوبية التجارية.