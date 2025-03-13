رئيس إدارة المحاكم يدعو النيابة العامة للاستئناف ضد قرار إلغاء احتجاز الرئيس يون

Photo : YONHAP News

قال رئيس الإدارة الوطنية للمحاكم الكورية إنه ينبغي على النيابة العامة أن تستأنف ضد قرار المحكمة الذي صدر الأسبوع الماضي بإلغاء احتجاز الرئيس "يون صوك يول" على خلفية تورطه المزعوم في قيادة تمرد عندما فرض الأحكام العرفية.وفي جلسة للجنة التشريعية والقضائية البرلمانية أمس الأربعاء، دعا رئيس الإدارة "تشون ديه يوب" إلى إصدار حكم من محكمة أعلى، إلى جانب موقف محكمة سيول المركزية التي ألغت احتجاز "يون".وكانت محكمة سيول المركزية الابتدائية قد قالت في حكمها إنه سيكون من المستحسن السعي إلى الدقة الإجرائية وتخفيف الشكوك المحتملة حول شرعية عملية التحقيق، وهو ما فهمه البعض في السلطة القضائية على أنه دعوة إلى قرار من محكمة الاستئناف.وقال "تشون" إن النيابة العامة أمامها مهلة حتى يوم الجمعة للاستئناف، موضحا أنه لن تكون هناك عقبات أمام تقديم الاستئناف، لأن الرئيس ليس رهن الاحتجاز حاليا.وعلى الرغم من عدم موافقة النيابة على قرار المحكمة الابتدائية، إلا أنها قررت عدم الاستئناف في وقت سابق وأطلقت سراح الرئيس يوم السبت الماضي.