رئيس البرلمان يدعو القائم بأعمال الرئيس لتعيين القاضي المرشح للمحكمة الدستورية

Photo : YONHAP News

حث رئيسُ البرلمان "او وان شيك"، القائمَ بأعمال الرئيس "تشيه سانغ موك"، على تعيين القاضي المرشح لعضوية المحكمة الدستورية "ما أون هيوك" على الفور.وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، قال "او" إنه يطالب "تشيه" بشدة بتعيين القاضي "ما"، الذي اقترح البرلمان تعيينه.وأكد "او" على أن التعيين، الذي أرجأه "تشيه" في أواخر ديسمبر بسبب الحاجة إلى الاتفاق بين الحزبين الحاكم والمعارض، هو جزء من الواجب الدستوري للرئيس.واتهم "او" القائمَ بأعمال الرئيس بخيانة واجبه كمسؤول عام في الدفاع عن الدستور من خلال عدم تعيين "ما"، بعد أسبوعين من حكم المحكمة الدستورية بأن عدم القيام بذلك يعتبر غير دستوري.وانتقد رئيس البرلمان القائمَ بأعمال الرئيس لإنكاره المواقف الدستورية للبرلمان والمحكمة، وتقويض أسس الدولة وانضباط الوظيفة العامة، مما أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الوطني وتهديد الوحدة الاجتماعية.