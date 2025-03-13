وزير التجارة الكوري يزور واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية والاستثمار

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من المقرر أن يبدأ وزير التجارة الكوري الجنوبي "جونغ إين كيو" زيارة تستغرق يومين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس "دونالد ترامب".وقالت الوزارة أمس الأربعاء إن "جونغ" سيلتقي بالممثل التجاري الأمريكي "جاميسون غرير" لمتابعة اتفاق البلدين الحليفين على إنشاء هيئات استشارية مختلفة، خلال زيارة وزير الصناعة "آن دوك غُن" الشهر الماضي.ويعتزم "جونغ" توضيح سوء التفاهم المحيط بالرسوم الجمركية التي تفرضها كوريا على المنتجات الأمريكية، والتي تبلغ نسبتها 0% عمليا بموجب اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، بعد أن ادعى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن متوسط الرسوم الجمركية لكوريا الجنوبية على السلع الأمريكية يبلغ 4 أضعاف العكس.ويأمل الوزير أن يخفف من مخاوف واشنطن بشأن الحواجز غير الجمركية التي تفرضها سيول، حيث من المقرر أن تدخل رسوم "ترامب" المتبادلة حيز التنفيذ الشهر القادم.وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يسعى "جونغ" أيضا إلى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة للشركات الكورية من أجل المضي قدما في المشروعات الاستثمارية المخطط لها في الولايات المتحدة.