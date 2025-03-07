المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس وكالة التدقيق الحكومية وتعيده إلى منصبه

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رفضت المحكمة الدستورية عزل رئيس وكالة التدقيق الحكومية لتعيده إلى ممارسة مهامه على الفور.وأصدرت المحكمة هذا الحكم في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، لتعيد "تشيه جيه هيه"، رئيس مجلس التدقيق والتفتيش، إلى منصبه.ورفض قضاة المحكمة الثمانية عزل "تشيه" بالإجماع، بعد 98 يوما من استلام القضية من البرلمان الكوري.وقد اتُّهِم رئيس مجلس التدقيق والتفتيش بعدم إجراء تحقيقات كافية في المخالفات المزعومة المحيطة بنقل المكتب الرئاسي في عام 2022. كما اتُهم أيضا بإجراء تفتيش مطول استهدف بصورة غير قانونية الرئيسة السابقة لهيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية.ورفضت المحكمة هذه الادعاءات قائلة إنها لم تجد أي دليل يشير إلى وجود عيوب في التدقيق في عملية النقل، كما أكدت أنه من الصعب استنتاج أن المجلس أجرى تفتيشا "مستهدفا" ضد "جون هيون هي" الرئيسة السابقة للجنة الحقوق المدنية.