Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة يمكن أن تمارس شيئا من "المرونة" فيما يتعلق بالرسوم الجمركية حتى الموعد المحدد لتطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة في 2 أبريل، ملمحا إلى احتمال حدوث تأجيل.وأشار "ترامب" إلى هذه المسألة أمس الأربعاء خلال محادثات مع رئيس الوزراء الأيرلندي "ميشيل مارتن" في البيت الأبيض، ردا على الانتقادات التي تقول إن سياسة الرسوم الجمركية التي تتبعها إدارة "ترامب" تفتقر إلى الاتساق.ورفض "ترامب" هذه الانتقادات، مدعيا أن سياسته الخاصة بالرسوم الجمركية ليست غير متسقة، بل مرنة.ثم أشار "ترامب" بعد ذلك إلى قراره بإعفاء قطع غيار السيارات من الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة شهر واحد بناء على طلب من شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى.وقال "ترامب" إنه سيتحلى بالمرونة دائما، لكن المرونة ستكون قليلة جدا بمجرد أن تبدأ الولايات المتحدة في تطبيق الرسوم، مضيفا أن الثاني من أبريل سيكون يوما كبيرا جدا بالنسبة للولايات المتحدة.