غرق سفينة شحن كورية شمالية يُشتبه في تهريبها للفحم بعد اصطدامها بسفينة صينية في البحر الأصفر

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أفادت تقارير بأن سفينة شحن كورية شمالية، يُشتبه في تهريبها للفحم إلى خارج البلاد، غرقت في البحر الأصفر في الشهر الماضي بعد اصطدامها بسفينة صينية.وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، التي تتخذ من سيول مقرا لها، نقلا عن مصدر مطلع اليوم الخميس أن سفينة الشحن الكورية الشمالية التي كانت تبحر بعد إغلاقها نظام تحديد الهوية الآلي قد غرقت بعد اصطدامها بسفينة صينية في المياه القريبة من ميناء واقع جنوب شرق الصين في أواخر فبراير.وأفادت التقارير أن عمليات الإنقاذ التي قادتها السلطات الصينية أنقذت عددا قليلا فقط من أفراد الطاقم الكوري الشمالي، ويُعتقد أن ما بين 15 إلى 20 آخرين لقوا حتفهم.وأفادت التقارير أن السفينة الصينية أصيبت بأضرار طفيفة.ويبدو أن كوريا الشمالية والصين التزمتا الصمت بشأن الحادث لأن صادرات الفحم الكوري الشمالي تنتهك عقوبات مجلس الأمن الدولي.