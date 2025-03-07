الأحزاب السياسية تسعى للتأثير على الرأي العام قبل الحكم في قضية عزل الرئيس

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نظمت الأحزاب السياسية الكورية من المعسكرين الحاكم والمعارض مظاهرات أمس الأربعاء للتأثير على الرأي العام قبيل إصدار المحكمة الدستورية حكما في قضية عزل الرئيس "يون صوك يول".وقام 62 نائبا من حزب "قوة الشعب" الحاكم بمظاهرات تتابعية على مدار 24 ساعة أمام مقر المحكمة الدستورية، مطالبين برفض عزل الرئيس. ورغم أن قيادة الحزب الحاكم كانت قد أعلنت أول من أمس أنها لن تمارس ضغوطا على المحكمة من خلال تنظيم مظاهرات، إلا أن أكثر من نصف عدد النواب البرلمانيين التابعين للحزب، البالغ 108 نواب، قرروا المشاركة بشكل فردي في تلك المظاهرات. وقال المتحدث باسم الحزب "كيم ديه شيك" إن هذا الاحتجاج التتابعي لا يهدف إلى التأثير في قرار المحكمة الدستورية، لكنه يهدف إلى نقل صوت الشعب الذي يطلب من المحكمة الدستورية بإصدار قرار حكيم بناء على ضميرها وشرفها ووفقا للقانون والمبادئ.وفي المقابل، نظم حوالي 200 نائب برلماني تابعين للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مسيرة تحت شعار "المطالبة بعزل الرئيس يون" بدءا من البرلمان وحتى منطقة "كوانغ هوا مون" في وسط العاصمة، معلنين اليوم كيوم لحماية الدستور.كما عقد رئيس الحزب المعارض "لي جيه ميونغ" جلسة حوارية للتغلب على الصعوبات الوطنية بالتعاون مع حاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ الأسبق "كيم كيونغ سو" ورئيس الوزراء الأسبق "كيم بو غيوم"، وغيرهما.