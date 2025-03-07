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السياسية

الأحزاب السياسية تسعى للتأثير على الرأي العام قبل الحكم في قضية عزل الرئيس

Write: 2025-03-13 14:35:09Update: 2025-03-13 14:45:26

الأحزاب السياسية تسعى للتأثير على الرأي العام قبل الحكم في قضية عزل الرئيس

Photo : YONHAP News

نظمت  الأحزاب  السياسية الكورية  من  المعسكرين الحاكم  والمعارض  مظاهرات أمس  الأربعاء  للتأثير على  الرأي  العام  قبيل  إصدار  المحكمة  الدستورية حكما  في  قضية  عزل  الرئيس "يون  صوك  يول".
وقام  62  نائبا  من  حزب  "قوة  الشعب" الحاكم  بمظاهرات  تتابعية على  مدار  24  ساعة  أمام  مقر  المحكمة الدستورية،  مطالبين  برفض  عزل  الرئيس. ورغم  أن  قيادة  الحزب  الحاكم كانت  قد  أعلنت  أول  من  أمس  أنها  لن  تمارس  ضغوطا  على  المحكمة  من  خلال  تنظيم  مظاهرات،  إلا  أن  أكثر  من  نصف  عدد  النواب البرلمانيين  التابعين  للحزب، البالغ  108  نواب،  قرروا  المشاركة بشكل  فردي  في  تلك  المظاهرات. وقال  المتحدث  باسم  الحزب  "كيم ديه  شيك"  إن  هذا  الاحتجاج التتابعي  لا  يهدف  إلى  التأثير في  قرار  المحكمة الدستورية،  لكنه  يهدف  إلى  نقل  صوت  الشعب  الذي  يطلب  من  المحكمة الدستورية  بإصدار  قرار  حكيم  بناء  على  ضميرها وشرفها  ووفقا  للقانون والمبادئ. 
وفي  المقابل،  نظم  حوالي  200  نائب  برلماني تابعين  للحزب  الديمقراطي المعارض  الرئيسي  مسيرة  تحت  شعار  "المطالبة  بعزل  الرئيس  يون" بدءا  من  البرلمان وحتى  منطقة  "كوانغ هوا  مون"  في  وسط  العاصمة، معلنين  اليوم  كيوم  لحماية  الدستور.
كما  عقد  رئيس  الحزب  المعارض "لي  جيه  ميونغ" جلسة  حوارية  للتغلب على  الصعوبات  الوطنية بالتعاون  مع  حاكم  مقاطعة  جنوب  كيونغ  سانغ  الأسبق  "كيم كيونغ  سو"  ورئيس  الوزراء  الأسبق "كيم  بو  غيوم"، وغيرهما.
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