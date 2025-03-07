إطلاق التليسكوب الفضائي سْفير اكس بنجاح

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تم إطلاق التليسكوب الفضائي "سْفير اكس" الذي طورته الوكالة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء، ناسا، ومعهد كوريا لعلوم الفلك والفضاء، بنجاح بعد 8 مرات من تأجيل الإطلاق.وأعلنت ناسا أمس أنه تم إطلاق "سْفير اكس" بنجاح على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس اكس" من محطة "فاندنبرغ" الفضائية في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة 12 و9 دقائق من ظهر أمس الأربعاء.وأوضحت الوكالة أن المركبة الفضائية وصلت إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع يبلغ حوالي 650 كيلومترا في حوالي الساعة 12:52 ظهرا، وأجرت بنجاح اتصالا مع محطة "سفالبارد" الأرضية في النرويج، وهي جزء من شبكة الفضاء القريبة التابعة لوكالة ناسا، في حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا.ومن المقرر أن يدخل "سفير اكس" مرحلة التشغيل الأولية خلال الأيام الـ37 التالية بعد الإطلاق، والتي سوف يتم خلالها إجراء عمليات اختبار كاملة على التلسكوب، بما في ذلك المعايرة.وبعد الانتهاء من هذه المرحلة التشغيلية الأولية، ستقوم المركبة بإجراء مهمة مراقبة تستمر لمدة 25 شهرا تقريبا، حيث تدور حول الأرض كل 98 دقيقة، لتكمل 14.5 مدار يوميا، وتلتقط أكثر من 600 صورة للفضاء.