حكومة الرئيس يون تلقت 29 اقتراحا برلمانيا للعزل منذ انطلاقها

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تبين أنه منذ انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول" في كوريا الجنوبية، طرح البرلمان 29 اقتراحا لعزل كبار المسؤولين.صرح بذلك مصادر في القطاع القانوني، موضحة أن المعارضة طرحت على البرلمان 29 اقتراحا لعزل كبار المسؤولين بدءا من وزير الإدارة العامة والأمن السابق "لي سانغ مين" في شهر فبراير من عام 2023، وحتى رئيس الوزراء "هان دوك سو" في شهر ديسمبر من العام الماضي.وبلغ عدد الاقتراحات التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة للبرلمان 13 اقتراحا، حيث تمت إحالة الرئيس يون، ورئيس الوزراء هان دوك سو، والوزراء "باك سونغ جيه" و"لي سانغ مين"، ورئيس مجلس التدقيق والتفتيش "تشيه جيه هيه"، ورئيسة لجنة الاتصالات "لي جين سوك"، ورئيس هيئة الشرطة الوطنية "جو جي هو"، والمدعين العامين "آن دونغ وان"، و"سون جون سونغ"، و"لي جونغ سوب"، و"لي تشانغ سو"، و"جو سانغ وون"، و"تشيه جيه هون" إلى محاكمة العزل.وتم رفض 8 من طلبات العزل الثلاثة عشر.أما الاقتراحات الستة عشر المتبقية من بين اقتراحات العزل التسعة والعشرين، فقد تم طرحها في البرلمان ولكن تم سحبها أو إلغاؤها أو لا تزال معلقة في لجنة التشريع والقضاء.