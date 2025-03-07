المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس مجلس التفتيش والتدقيق و4 مدعين عامين

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رفضت المحكمة الدستورية 4 قضايا لعزل عدد من كبار المسؤولين، من بينهم "تشيه جيه هيه" رئيس مجلس التفتيش والتدقيق، و"لي تشانغ سو" مدير مكتب الادعاء العام لمنطقة سيول المركزية.ورفضت المحكمة الدستورية اليوم بالإجماع عزل رئيس مجلس التفتيش، حيث لم توافق على أسباب العزل قائلة إنها لم تجد أي دليل يشير إلى وجود عيوب في التدقيق في عملية نقل المكتب الرئاسي، كما أكدت أنه من الصعب استنتاج أن المجلس أجرى تفتيشا "مستهدفا" ضد "جون هيون هي" الرئيسة السابقة للجنة الحقوق المدنية.كما رفضت المحكمة بالإجماع اقتراح عزل مدير مكتب الادعاء العام لمنطقة سيول المركزية "لي تشانغ سو"، المشتبه به في إفساد التحقيقات في القضية المتعلقة بالسيدة الأولى "كيم كون هي".وأوضحت المحكمة الدستورية أن التحقيق مع السيدة الأولى في مكان ثالث كان من اختصاص المحققين، وفي الإحاطة الإعلامية حول حادثة شركة "دويتشه موتورز"، قالت إنه من الصعب اعتبارها نشرا لمعلومات كاذبة.