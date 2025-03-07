الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

توجيه اتهامات إلى طياريْن لإسقاط قنبلة عن طريق الخطأ

Write: 2025-03-13 14:36:54Update: 2025-03-13 14:46:55

توجيه اتهامات إلى طياريْن لإسقاط قنبلة عن طريق الخطأ

Photo : YONHAP News

تم  توجيه  اتهامات إلى  طياريْن  من  القوات  الجوية الكورية  لإسقاطهما  عن  طريق  الخطأ  قنبلة  جو  أرض  على  منطقة  سكنية  في  مدينة  بوتشون  بمقاطعة كيونغ  كي  يوم  السادس  من  الشهر  الجاري.
وصرحت  هيئة  التحقيق التابعة  لوزارة  الدفاع للصحفيين  اليوم  بأنها  أكدت  من  خلال  التحقيقات في  القضية  أن  الإدخال  الخاطئ للطيار  لإحداثيات  الهدف  كان  هو  السبب  المباشر للحادث  المتعلق  بالقصف الذي  أصاب  بالخطأ منطقة  سكنية،  وبالتالي فقد  تم  توجيه  اتهامات  جنائية إلى  الطياريْن  اليوم  بتهمة  الإهمال الذي  أدى  إلى  إصابات  وتدمير منشآت  عسكرية.
وأضافت  أنها  ستواصل التحقيق  في  الأسباب المباشرة  وغير  المباشرة للحادث.
وقد  تبين  أن  الطيارين  أدخلا  إحداثيات  إسقاط  القنبلة  بشكل  غير  صحيح  في  حاسوب  معدات  تخطيط  مهمة  الطيران في  يوم  الخامس من  مارس،  أي  في  اليوم  السابق  للتدريبات، كما  قاما  بتغيير ارتفاع  الإحداثيات  بشكل  تعسفي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;