توجيه اتهامات إلى طياريْن لإسقاط قنبلة عن طريق الخطأ

تم توجيه اتهامات إلى طياريْن من القوات الجوية الكورية لإسقاطهما عن طريق الخطأ قنبلة جو أرض على منطقة سكنية في مدينة بوتشون بمقاطعة كيونغ كي يوم السادس من الشهر الجاري.
وصرحت هيئة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع للصحفيين اليوم بأنها أكدت من خلال التحقيقات في القضية أن الإدخال الخاطئ للطيار لإحداثيات الهدف كان هو السبب المباشر للحادث المتعلق بالقصف الذي أصاب بالخطأ منطقة سكنية، وبالتالي فقد تم توجيه اتهامات جنائية إلى الطياريْن اليوم بتهمة الإهمال الذي أدى إلى إصابات وتدمير منشآت عسكرية.
وأضافت أنها ستواصل التحقيق في الأسباب المباشرة وغير المباشرة للحادث.
وقد تبين أن الطيارين أدخلا إحداثيات إسقاط القنبلة بشكل غير صحيح في حاسوب معدات تخطيط مهمة الطيران في يوم الخامس من مارس، أي في اليوم السابق للتدريبات، كما قاما بتغيير ارتفاع الإحداثيات بشكل تعسفي.