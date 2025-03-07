متوسط ​​نفقات التعليم الخاص للفرد في كوريا 470 ألف وون شهريا

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بلغ إجمالي نفقات التعليم الخاص في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في كوريا الجنوبية حوالي 30 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 20 مليارا و143 مليون دولار، ليتجاوز متوسط ​​نفقات التعليم الخاص الشهرية لكل طالب 470 ألف وون، أي حوالي 336 دولارا.جاء ذلك في تقرير بعنوان "نتائج مسح نفقات التعليم الخاص في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية لعام 2024"، أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم.ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي نفقات التعليم الخاص في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في العام الماضي 29 تريليونا و200 مليار وون، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2 تريليون و100 مليار وون، بنسبة 7.7%، مقارنة بالعام الماضي، وهو أكبر مبلغ على الإطلاق.وكانت نفقات التعليم الخاص في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية قد انخفضت بنسبة 7.8% في عام 2020 بسبب جائحة كورنا، لكنها انتعشت بنسبة 21% في عام 2021، ثم ارتفعت بنسبة 10.8% في عام 2022، و4.5% في عام 2023، و7.7% في العام الماضي.وبلغ متوسط ​​تكلفة التعليم الخاص الشهري لكل طالب 474 ألف وون، بزيادة نسبتها 9.3% عن العام السابق.