الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

متوسط ​​نفقات التعليم الخاص للفرد في كوريا 470 ألف وون شهريا

Write: 2025-03-13 14:37:20Update: 2025-03-13 14:47:30

متوسط ​​نفقات التعليم الخاص للفرد في كوريا 470 ألف وون شهريا

Photo : KBS News

بلغ  إجمالي  نفقات  التعليم  الخاص  في  المدارس الابتدائية  والمتوسطة  والثانوية في  كوريا  الجنوبية حوالي  30  تريليون وون،  أي  ما  يعادل  حوالي  20  مليارا و143  مليون  دولار، ليتجاوز  متوسط  ​​نفقات  التعليم  الخاص  الشهرية  لكل  طالب  470  ألف  وون،  أي  حوالي  336  دولارا.
جاء  ذلك  في  تقرير  بعنوان "نتائج  مسح  نفقات  التعليم  الخاص  في  المدارس الابتدائية  والمتوسطة  والثانوية لعام  2024"،  أصدرته هيئة  الإحصاءات  الكورية اليوم.
ووفقا  للتقرير،  بلغ  إجمالي  نفقات  التعليم  الخاص  في  المدارس الابتدائية  والمتوسطة  والثانوية في  العام  الماضي 29  تريليونا  و200  مليار  وون،  وهو  ما  يمثل  زيادة  قدرها  2  تريليون  و100  مليار  وون،  بنسبة  7.7%،  مقارنة  بالعام الماضي،  وهو  أكبر  مبلغ  على  الإطلاق.
وكانت  نفقات  التعليم الخاص  في  المدارس الابتدائية  والمتوسطة  والثانوية قد  انخفضت  بنسبة  7.8%  في  عام  2020  بسبب  جائحة  كورنا،  لكنها  انتعشت  بنسبة  21%  في  عام  2021،  ثم  ارتفعت بنسبة  10.8%  في  عام  2022،  و4.5%  في  عام  2023،  و7.7%  في  العام  الماضي.
وبلغ  متوسط  ​​تكلفة  التعليم  الخاص  الشهري  لكل  طالب  474  ألف  وون،  بزيادة  نسبتها 9.3%  عن  العام  السابق.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;