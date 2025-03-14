وزير التجارة الكوري يؤكد لواشنطن قيمة التعاون الاستراتيجي مع سيول

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قال وزير التجارة الكوري الجنوبي "جونغ إين كيو" أمس الخميس إنه يعتزم خلال اجتماعاته المرتقبة مع المسؤولين الأمريكيين إبراز قيمة التعاون الاستراتيجي مع كوريا الجنوبية لسياسات الأمن الاقتصادي الأمريكية.وأدلى الوزير الكوري بهذه التصريحات لدى وصوله إلى مطار "دالاس" الدولي، بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة تستغرق يومين إلى الولايات المتحدة، حيث يجري محادثات مع مسؤولين في إدارة "دونالد ترامب".وقال "جونغ" للصحفيين إنه يعتقد أن كوريا الجنوبية تنتمي إلى مجموعة الدول من الدرجة الأولى التي يمكن للولايات المتحدة التعاون معها بسهولة أكبر في سياساتها الأمنية الاقتصادية.وأوضح أنه في أثناء مناقشة المميزات الاستراتيجية لكوريا الجنوبية مع الجانب الأمريكي، يخطط لأن يطلب من واشنطن اتخاذ خطوة مفيدة لكوريا.ومن المقرر أن يلتقي "جونغ" بالممثل التجاري الأمريكي "جاميسون غرير" وعدد من كبار المسؤولين التجاريين الأمريكيين خلال هذه الزيارة، حيث ينقل موقف الحكومة الكورية، ويسعى لتركيز الجهود على تقليل تداعيات سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة التي ستدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل.