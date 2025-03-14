استطلاع يظهر أن 55% من الكوريين يؤيدون عزل الرئيس يون

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أظهر استطلاع حديث للرأي أن 55% من المواطنين الكوريين الجنوبيين يعتقدون أن المحكمة الدستورية يجب أن تؤيد اقتراح العزل الذي أقره البرلمان ضد الرئيس "يون صوك يول" وإقالته من منصبه، بينما يعتقد 39% منهم أنه يجب رفض الاقتراح وإعادة الرئيس إلى مهامه الرسمية.ووفقا للاستطلاع الذي شمل ألف شخص بالغ من جميع أنحاء البلاد وأجرته شركة "إمبرين بابليك" وشركة "كيه ستات ريسيرش" وشركة كوريا للأبحاث الدولية وشركة "هانكوك" للأبحاث، بين يومي الاثنين والأربعاء، انخفضت نسبة تأييد عزل "يون" بنقطة مئوية واحدة عن الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة معارضة عزل الرئيس بنقطتين مئويتين عن الأسبوع السابق.وعندما سُئلوا عن توقعاتهم بشأن حكم المحكمة، قال 53% إنهم يتوقعون تأييد العزل، بانخفاض 9 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق، بينما قال 39% إنه من المرجح أن يتم رفضه، بزيادة 11 نقطة مئوية.ومن ناحية أخرى، قال 51% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يثقون بقرار المحكمة الدستورية، بانخفاض 3 نقاط مئوية عن الأسبوع الماضي، بينما قال 45% إنهم لا يثقون به، بزيادة 5 نقاط مئوية.ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1 نقطة مئوية.