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السياسية

سيول تتشاور عن كثب مع واشنطن بشأن تصنيفها كدولة ذات وضع حساس

Write: 2025-03-14 09:51:48Update: 2025-03-14 09:51:56

سيول تتشاور عن كثب مع واشنطن بشأن تصنيفها كدولة ذات وضع حساس

Photo : YONHAP News

قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها تتشاور عن كثب مع الوكالات المعنية في الولايات المتحدة بشأن ما يقال من أن وزارة الطاقة الأمريكية تنظر في تصنيف كوريا الجنوبية كدولة "ذات وضع حساس".
وفي إحاطة صحفية أمس الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "لي جيه اونغ" إن قائمة الدول ذات الوضع الحساس لم يتم الانتهاء منها بعد، مؤكدا أن وزارة الخارجية، إلى جانب الوزارات الأخرى ذات الصلة، تتعامل مع هذه المسألة.
وأفادت التقارير بأن سيول تتواصل مع وزارة الطاقة الأمريكية من خلال السفارة الكورية في واشنطن.
وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت وسائل الإعلام إن وحدة البحث والتطوير التابعة للوزارة تجمع آراء معاهد البحوث التابعة لها. ويُطلب من الباحثين من الدول ذات الوضع الحساس الخضوع لإجراءات أكثر صرامة عند السعي للعمل أو المشاركة في المشروعات التي تديرها وزارة الطاقة الأمريكية أو المعاهد التابعة لها.

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