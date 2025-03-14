البرلمان الكوري يصدر قرارا لدعم تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة

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أقر البرلمان الكوري قرارا يعرب عن دعمه لتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة والتعاون الثنائي نحو تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.ويمنح القرار، الذي تمت الموافقة عليه أمس الخميس، الدعم للجهود والسياسات الثنائية مع تولي إدارة "دونالد ترامب" مهامها، كما يغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والأمن الاقتصادي والطاقة والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النووية وبناء السفن.ويعيد القرار التأكيد على أن التحالف بين البلدين هو أساس السلام في شبه الجزيرة الكورية ومحور السلام العالمي، ويدعو إلى بذل جهود مشتركة من أجل سلام المجتمع الدولي واستقراره.وينص القرار على أن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية هو هدف المجتمع الدولي، متعهدا بتقديم الدعم الفعال للجهود ذات الصلة.وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد في البرلمان "كيم سوك كي" إن القرار تم اقتراحه بدعم من الحزبين من أجل استمرار قوة التحالف وتعزيز التعاون بين البلدين الحليفين لتحقيق السلام والاستقرار.