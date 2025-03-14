كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بالحمى القلاعية منذ عاميْن

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أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية وجود حالة إصابة بمرض الحمى القلاعية في مزرعة محلية، وذلك لأول مرة منذ حوالي عامين.ووفقا لوزارة الزراعة اليوم الجمعة، تم رصد الحالة في مزرعة تضم حوالي 180 بقرة في منطقة "يونغ آم"، بمقاطعة جنوب "جولا".وكانت آخر حالة إصابة مماثلة قد اكتشفت في مايو 2023.وقررت السلطات الصحية الكورية رفع مستوى الاستجابة للأزمات الخاصة بالمرض من أقل مستوى في النظام ذي المستويات الأربعة، وهو مستوى "الانتباه"، إلى أعلى مستوى، وهو "خطير"، في منطقة "يونغ آم" وسبع مدن وبلدات مجاورة، كما تم إرسال فريق استجابة أولية إلى المزرعة المتضررة، واتخذ تدابير وقائية، بما في ذلك تطويق المزرعة المصابة وإجراء دراسات وبائية وإعدام الحيوانات.وأصدرت وزارة الزراعة أمرا بالتوقف عن العمل لمدة 48 ساعة لجميع منشآت الثروة الحيوانية والعاملين فيها في جميع أنحاء البلاد لمنع انتشار المرض.