ترامب يؤكد مجددا على خطة تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة يوم 2 أبريل

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أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مجددا على خطته لتطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة يوم 2 أبريل، حسبما أعلن سابقا.وأعاد "ترامب" التأكيد على نيته تلك أمس الخميس في اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو "مارك روته" في البيت الأبيض.وردا على سؤال من أحد المراسلين، نفى "ترامب" أي احتمال لتغيير الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الألومنيوم والرسوم المتبادلة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل.وأكد "ترامب" مجددا أن الولايات المتحدة تعرضت للخداع لسنوات عديدة ولن يتم خداعها بعد الآن، وقال إنه لن "ينحني على الإطلاق" سواء كان ذلك فيما يتعلق بواردات الألومنيوم أم واردات الصلب أم السيارات، وأضاف أن الولايات المتحدة ظلت تتحمل تكاليف كان لا ينبغي أن تتعرض لها، وأشار إلى أنه سيكون هناك القليل من الاضطرابات، لكنها لن تدوم طويلا.