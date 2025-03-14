0.6 % انخفاضا في مؤشر أسعار الصادرات الكورية في فبراير

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شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا في مؤشر أسعار الصادرات والواردات في شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر الأسبق.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر أسعار الصادرات في شهر فبراير انخفاضا بنسبة 0.6% عن الشهر الأسبق، وزيادة بنسبة 6.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأرجع التقرير السبب في هذا الانخفاض إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري، وأسعار النفط الخام العالمية.وأوضح التقرير أن متوسط سعر صرف الدولار الواحد في فبراير بلغ 1445.56 وون، بانخفاض نسبته 0.7% مقارنة بما كان عليه في يناير، كما انخفض سعر نفط دبي الخام بنسبة 3.1%، ليصل إلى 77.92 دولار للبرميل.كما سجل مؤشر الواردات الكورية انخفاضا في فبراير أيضا بنسبة بلغت 0.8% مقارنة بالشهر الأسبق، وزيادة بنسبة 4.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.