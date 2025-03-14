القائم بأعمال الرئيس الكوري يشدد على احترام حكم المحكمة الدستورية بشأن عزل الرئيس يون

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تعليقا على الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية الكورية بشأن عزل الرئيس "يون صوك يول"، شدد "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس على ضرروة احترام الحكم وقبوله من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتنمية المجتمع.وأدلى "تشيه" بهذه التصريحات في اجتماع عقده اليوم الجمعة للوزراء ذوي الصلة بالأمن العام، وقال إن التوتر يتصاعد بين مؤيدي العزل ومعارضيه مع اقتراب موعد صدور حكم المحكمة الدستورية، وأن القلق العام يتزايد بشأن احتمال حدوث اشتباكات بين الطرفين.وأكد القائم بأعمال الرئيس أن الحكومة سوف تستجيب بحزم للأعمال غير القانونية والعنيفة، وفقا للقوانين والمبادئ، كما ستعزز التدابير اللازمة لحماية الحياة اليومية للمواطنين.وحذر تشيه من أن الحكومة لن تتسامح مطلقا مع الأفعال التي تتحدى السلطة العامة، بما في ذلك تخريب المرافق والحرق العمد والاعتداء على ضباط الشرطة، وسوف تحاسب المخالفين بشكل صارم.وأضاف "تشيه" أنه سيتم نشر كل قوات الشرطة المتاحة للحفاظ على الاستقرار، وضمان أمن المحكمة الدستورية وقضاتها والبرلمان والمحاكم ومؤسسات البلاد الرئيسية الأخرى حتى لا يتم تقويض النظام الدستوري.