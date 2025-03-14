الرئيس المؤقت يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون المدعى الخاص لقضية ميونغ تيه كيون

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استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري "تشيه سانغ موك" حق النقض ضد مشروع قانون المدعي الخاص الذي اقترحه الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ليقوم بإجراء تحقيقات مع "ميونغ تيه كيون" بشأن مزاعم التدخل في الانتخابات واستغلال النفوذ.جاء ذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء عقد اليوم الجمعة، حيث طالب الرئيس المؤقت "تشيه" البرلمان بإعادة النظر في مشروع القانون، مشيرا إلى أنه قد يكون غير دستوري.وقال "تشيه" إن نطاق التحقيقات واسع للغاية، كما أن أهدافه عامضة، مما يثير مخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة لمبادئ الوضوح والتناسب الدستورية.وأكد "تشيه" مجددا أن ممارسته حق النقض بصفته القائم بأعمال الرئيس، الذي تقع على عاتقه مهمة جسيمة تتمثل في حماية الدستور، تعد أمرا لا مفر منه، مؤكدا على أن مشروع القانون يحتوى على عناصر غير دستورية ويهدد بتقويض نظام العدالة الجنائية.