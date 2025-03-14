أسعار المواد الغذائية في كوريا تواصل الارتفاع

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تستمر أسعار المواد الغذائية في كوريا الجنوبية في الارتفاع، بما في ذلك القهوة والخبز والحلويات والآيسكريم والمعكرونة سريعة التحضير "راميون"، والهامبرغر.وأعلنت شركة "ماكدونالدز كوريا" اليوم الجمعة أنها سترفع أسعار الهامبرغر والمشروبات والأطعمة الجانبية.وتأتي زيادة الأسعار بعد حوالي 10 أشهر من رفع أسعار 16 منتجا بما يتراوح بين 100 و400 وون في شهر مايو من العام الماضي.وأرجعت "ماكدونالدز" السبب في رفع الأسعار إلى ضعف الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار المواد الخام، قائلة إنها حاولت تقليل العبء عن العملاء والحد من عدد عناصر القائمة الخاضعة لزيادات الأسعار.ومن جهة ثانية، سترفع شركة "نونغ شيم" الكورية للأغذية أسعار الراميون و17 نوعا من الوجبات الخفيفة بدءا من يوم السابع عشر من مارس الجاري.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، ارتفعت أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 2.9% في شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها في 13 شهرا، في حين ارتفعت أسعار الأغذية في المطاعم بنسبة 3%.