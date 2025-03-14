1.8% انخفاضا في الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج خلال العام الماضي

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تبين أن حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج قد انخفض خلال العام الماضي بنسبة 1.8% مقارنة بالعام الأسبق، فيما استمرت الاستثمارات الكورية في الصين في الانخفاض أيضا.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، بلغ حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج خلال العام الماضي 63.95 مليار دولار، بانخفاض نسبته 1.8% مقارنة بالعام الأسبق.وحسب الدول، كانت الولايات المتحدة أكثر الدول على مستوى العالم استقبالا للاستثمارات الكورية المباشرة خلال العام الماضي بقيمة 22.08 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الكورية في الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية، 3.92 مليار دولار، وهو ما يمثل 24% من إجمالي الاستثمارات الكورية في الصناعات التحويلية في الخارج.وقال التقرير إن قيمة الاستثمارات الكورية في الصين بلغت 1.81 مليار دولار في العام الماضي، مسجلة بذلك تراجعا بشكل مستمر.