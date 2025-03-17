كوريا تسجل ثاني أعلى نسبة ديون أسرية إلى الناتج المحلي على مستوى العالم

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سجّلت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية ثاني أعلى نسبة من بين الدول الكبرى في الربع الأخير من العام الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي أمس الأحد، بلغت نسبة الدَيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية 91.7% بنهاية الربع الأخير من عام 2024، لتحتل المرتبة الثانية بين 38 دولة كبرى. وتصدرت كندا القائمة بنسبة 100.6%، بينما بلغ المتوسط العالمي 60.3%.وقد احتفظت كوريا الجنوبية بالمركز الأول لأربع سنوات متتالية من عام 2020 إلى عام 2023، بنسبة تجاوزت 100%، لكنها تراجعت إلى المركز الثاني العام الماضي بعد تغيير في سنة الأساس لإحصاءات الحسابات القومية، مما أدى إلى انخفاض النسبة إلى حوالي 93% بنهاية عام 2023.ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بنك التسويات الدولية، بلغت نسبة كوريا 90.7% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، وهي خامس أعلى نسبة من بين 44 دولة.