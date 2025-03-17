صادرات تكنولوجيا المعلومات الكورية تُسجل ثاني أعلى مستوياتها في فبراير

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بلغت قيمة صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية ثاني أعلى مستوياتها في شهر فبراير الماضي.ووفقا لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية أمس الأحد، بلغت قيمة إجمالي شحنات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشهر الماضي 16.71 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما حققت صادرات الشهر الماضي ثاني أعلى أداء لها على الإطلاق بالنسبة لأشهر فبراير.وانخفضت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 3%، والشاشات بنسبة 5.1%، بينما زادت شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 33.3%، وقفزت شحنات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية بنسبة 27%.وحسب البلدان، نمت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.5% على أساس سنوي، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 20%، والاتحاد الأوربي بنسبة 7.6%.كما زادت واردات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 5.6% على أساس سنوي لتصل إلى 10.9 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 5.81 مليار دولار.