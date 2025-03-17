عدد الشباب الكوريين العاطلين عن العمل وغير النشطين اقتصاديا يبلغ 1.2 مليون

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تجاوز عدد الشباب الكوريين العاطلين عن العمل، أو الباحثين عن عمل، أو الرافضين للبحث عنه، مليونا ومائتي ألف شاب في شهر فبراير الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، بلغ عدد العاطلين عن العمل، أو الباحثين عن عمل، أو الرافضين للبحث عنه، مليونا و207 آلاف شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، وذلك حتى نهاية فبراير، وكانوا إما عاطلين عن العمل، أو غير نشطين اقتصاديا للتحضير لوظيفة، أو عاطلين عن العمل دون أسباب محددة، حيث ارتفع العدد في الفئات الثلاث بمقدار 73 ألفا عن العام السابق.ومن بين هذا العدد الإجمالي، بلغ عدد العاطلين عن العمل 269 ألف شخص الشهر الماضي، بزيادة 5 آلاف شخص، أي بنسبة 2%، مقارنة بالعام الماضي.وبلغ عدد الباحثين عن عمل من الشباب 434 ألفا في فبراير، بينما وصل عدد الذين اختاروا عدم البحث عن عمل دون سبب محدد إلى 504 آلاف، وهو أعلى مستوى منذ عام 2003.يذكر أن من يطلق عليهم "الباحثون عن عمل المحبطون" يتخلون عن البحث عن عمل ويأخذون إجازة، على الرغم من عدم معاناتهم من أي أمراض خطيرة أو إعاقات.