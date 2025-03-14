واشنطن تقول إنها قد تتفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة بعد فرض الرسوم الجمركية

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صرح وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" بأن الولايات المتحدة قد تنخرط في محادثات ثنائية وتُبرم اتفاقيات تجارية جديدة بمجرد فرضها رسوما جمركية على شركائها التجاريين الرئيسيين.وأدلى روبيو بهذه التصريحات في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أمس الأحد، حيث قال إن الولايات المتحدة ستعيد ضبط الإطار المرجعي لضمان معاملتها بإنصاف. وأضاف أنه انطلاقا من هذا الإطار المرجعي الجديد للإنصاف والمعاملة بالمثل، ستدخل الولايات المتحدة في مفاوضات ثنائية مع الدول حول العالم بشأن إبرام اتفاقيات تجارية تناسب كلا الجانبين. ومن غير المرجح أن تكون كوريا الجنوبية، التي تربطها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، استثناء.وفيما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية متبادلة، قال روبيو إن الدول الأخرى لا تُرحب بالرسوم الجمركية لأن الظروف التجارية الحالية مُواتية لها. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تُحبذ الوضع الراهن، وستُرسي إطارا جديدا للأوضاع، وعندها يُمكنها التفاوض على أي شيء إذا رغبت الدول الأخرى في ذلك.