مسيرات حاشدة في سيول قبيل صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن عزل الرئيس يون

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اندلعت مسيرات مؤيدة ومعارضة لعزل الرئيس الكوري "يون صوك يول" في مواقع مختلفة من مدينة سيول أمس الأحد، قبيل صدور حكم المحكمة الدستورية في قضية عزل الرئيس.ونظمت مجموعة من النشطاء، الذين يطالبون بعزل الرئيس يون فورا وإجراء إصلاحات اجتماعية طارئة، مسيرة في منطقة "كوانغ هوا مون"، أعقبتها مسيرة في الشوارع. وقدّرت الشرطة، بشكل غير رسمي، عدد المشاركين في المسيرة بحوالي خمسة آلاف شخص.وفي المقابل، أقامت كنيسة "سارانغ كيل"، بقيادة القس النشط المحافظ "جون كوانغ هون"، قداسا في الهواء الطلق أمس أيضا في منطقة "كوانغ هوا مون"، داعية إلى إعادة يون إلى منصبه. ووفقا لتقديرات غير رسمية للشرطة، شارك في المسيرة حوالي ستة آلاف شخص.كما نظم حزب التوحيد الحر المحافظ وجماعة "الأزرق الغاضب" المدنية المحافظة مسيرات مماثلة بعد ظهر أمس.