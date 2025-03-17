سيول تتوقع فرض الرسوم الجمركية الأمريكية يوم 2 أبريل كما هو مخطط لها

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صرح وزير التجارة الكوري بأن الولايات المتحدة من المرجح أن تمضي قدما في خططها لفرض رسوم جمركية متبادلة بدءا من يوم الـ2 من أبريل.وأدلى الوزير "تشونغ إين كيو" بهذه التصريحات في مطار إنتشون الدولي بعد ظهر أمس الأحد، لدى عودته من زيارة استغرقت يومين إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع مسؤولين في إدارة دونالد ترامب.وصرح الوزير للصحفيين بأن الولايات المتحدة ستُعلن يوم 2 أبريل عن شكل من أشكال الرسوم الجمركية المتبادلة على كوريا الجنوبية ودول أخرى لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة. وأكد أن واشنطن لا تزال متمسكة بموقفها بضرورة تخفيض عجزها التجاري، وأنه يمكنها تحقيق ذلك من خلال فرض رسوم جمركية متبادلة.وأضاف الوزير الكوري أنه بما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُشرف بشكل مباشر على الرسوم الجمركية، فمن المرجح أن تُطبق سياساته كما هي في الوقت الحالي.وأشار إلى أنه لم يُناقش مسألة واردات لحوم البقر الأمريكية خلال زيارته للولايات المتحدة، إلا أن الجانب الأمريكي طلب اتخاذ تدابير لمعالجة الصعوبات التي تواجهها الشركات الأمريكية في الوصول إلى السوق الكورية الجنوبية بسبب اللوائح الصحية والحجر الصحي.