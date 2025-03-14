4.8 % انخفاضا في صادرات كوريا في أول شهرين من عام 2025

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شهدت صادرات كوريا الجنوبية في أول شهرين من هذا العام انخفاضا بنسبة بلغت حوالي 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ إجمالي قيمة صادرات البلاد 101.6 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بانخفاض نسبته 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات، وهي السلعة التصديرية الرئيسية لكوريا، سجلت في شهر فبراير الماضي أول انخفاض منذ 16 شهرا، لتصل إلى 9.8 مليار دولار، فيما شهدت زيادة في أول شهرين من هذا العام.كما سجلت صادرات منتجات الحديد والأجهزة الإلكترونية المنزلية انخفاضا أيضا في أول شهرين من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وانخفضت الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 8% على أساس سنوي في أول شهرين من هذا العام، بينما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.3%.أما قيمة الواردات الكورية فبلغت 99.2 مليار دولار في أول شهرين من هذا العام، بانخفاض نسبته 3.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري يبلغ 2.4 مليار دولار.