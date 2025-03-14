وزير الصناعة الكوري يزور الولايات المتحدة لمناقشة التعاون في مجال الطاقة

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" يخطط لزيارة الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول التعاون في مجال الطاقة.ووفقا لمصدر حكومي في سيول اليوم الاثنين، ينوي الوزير "آن" زيارة الولايات المتحدة في غضون هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع وزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت".وقال المصدر إن الموضوعات الرئيسية للمحادثات ستكون قضايا الطاقة، بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز في ألاسكا، والتعاون في مجال محطات الطاقة النووية.ومن المتوقع أن يطلب الوزير "آن" من الولايات المتحدة إزالة اسم كوريا الجنوبية من قائمة "الدول ذات الوضع الحساس".وتأتي زيارة الوزير "آن" للولايات المتحدة بعد 3 أسابيع من زيارته السابقة لها، حيث التقى بوزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك"، ورئيس مكتب التمثيل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير"، لنقل موقف الحكومة الكورية بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.