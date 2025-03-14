الحكومة الكورية تناقش الاستجابة لتصنيف كوريا كدولة ذات وضع حساس

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عقد "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك قرار وزارة الطاقة الأمريكية بتصنيف كوريا الجنوبية كـ"دولة ذات وضع حساس"، حيث أكد على ضرورة ألا يؤثر هذا التصنيف تأثيرا سلبيا على التعاون بين سيول وواشنطن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة.وخلال الاجتماع، دعا "تشيه" الوزارات ذات الصلة إلى تقديم شرح كاف للجانب الأمريكي عن موقف الحكومة الكورية بهذا الشأن.كما تم في الاجتماع مناقشة سبل الاستجابة لفرض الولايات المتحدة التعريفات الجمركية المتبادلة، والمفاوضات التالية التي ستجريها الولايات المتحدة بكشل منفصل مع كل دولة.وشدد "تشيه" على أهمية بذل جهود مشتركة بين الوزارات المعنية في اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الصناعات التي من المرجح أن تتعرض للتعريفات الجمركية الأمريكية المتبادلة.