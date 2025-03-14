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الدولية

وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية

Write: 2025-03-17 12:47:43Update: 2025-03-17 13:31:04

وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية

Photo : YONHAP News

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع كوريا الشمالية إلى التخلي عن أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية، بناء على القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وجاءت هذه الدعوة في البيان الختامي المشترك لاجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والذي اختتم يوم الجمعة الماضي في كندا، حيث دعا البيان بيونغ يانغ إلى التخلي عن جميع أسلحتها النووية وأسلحتها للدمار الشامل وبرامجها الصاروخية، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
ولكن لم يتضمن البيان تعبير "التخلي عن الأسلحة بشكل كامل، وقابل للتحقق، ولا رجعة فيه".
وأدان وزراء خارجية مجموعة السبع قيام كوريا الشمالية وإيران بتقديم مساعدات عسكرية لروسيا، وقيام الصين بإمداد روسيا بأسلحة وسلع ذات استخدام مزدوج.
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