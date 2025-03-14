كوريا الشمالية تدين دعوة مجموعة السبع لها للتخلى عن أسلحتها النووية

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أدانت كوريا الشمالية دعوة وزراء خارجية مجموعة السبع لها للتخلي عن أسلحتها النووية، مهددة بتعزيز قواتها النووية كمّا ونوعا.وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان اليوم الاثنين عن قلق بيونغ يانغ من دعوة البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع لها للتخلي عن أسلحتها النووية، ووصف امتلاك كوريا الشمالية لأسلحة نووية بأنه "ممارسة عادلة لحقوقها السيادية"، وشدد على أن بيونغ يانغ لن تتسامح مطلقا مع أي انتهاك لسيادتها وشؤونها الداخلية.وأضاف المتحدث أن مجموعة الدول السبع التي تحولت إلى "جماعة إجرامية نووية تهدد السلام والأمن العالميين تهديدا خطيرا"، يتوجب عليها أن تتخلى تماما عن طموحها البالي للهيمنة النووية، قبل أن تتحدث عن نزع السلاح النووي والتخلى عنه.وأكد على أن كوريا الشماية سوف تقوم بتحديث وتعزيز قواتها المسلحة النووية باستمرار كمّا ونوعا من أجل الرد على التهديدات النووية الخارجية، بناء على ما ينص عليه دستورها وقوانينها المحلية الأخرى.