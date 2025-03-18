آن سيه يونغ تستعيد لقب فردي السيدات في بطولة إنغلترا لتنس الريشة

Photo : YONHAP News

فازت اللاعبة الكورية "آن سيه يونغ"، الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية في رياضة تنس الريشة، بادمينتون، بلقب فردي السيدات في بطولة عموم إنغلترا المفتوحة للبادمينتون التابعة للاتحاد العالمي لتنس الريشة، مستعيدة اللقب بعد عامين.وتغلبت "آن"، المصنفة الأولى عالميا، على المصنفة الثانية الصينية "وانغ تشي يي" بنتيجة 2 مقابل 1 في المباراة النهائية التي أقيمت في برمنغهام في إنغلترا أول من أمس الأحد.وبهذا الإنجاز، تكون "آن" قد فازت بأربع بطولات دولية متتالية هذا العام، وهي: بطولة ماليزيا المفتوحة لتنس الريشة، وبطولة الهند المفتوحة، وبطولة أورليانز ماسترز.وتُعتبر بطولة عموم إنغلترا المفتوحة، التي تأسست في عام 1899، أقدم وأعرق بطولة لرياضة تنس الريشة على مستوى العالم.وقبل عامين، فازت "آن" بلقب فردي السيدات في بطولة عموم إنغلترا المفتوحة، لتصبح أول لاعبة كورية جنوبية تحقق ذلك منذ 27 عاما.