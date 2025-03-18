عدد العاملين في كوريا الجنوبية يبدأ في الانخفاض خلال عام 2029

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من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين في كوريا الجنوبية ابتداء من عام 2029.جاء ذلك في تقرير تضمن نتائج توقعات سوق العمل للفترة من 2023 وحتى 2033، صادر عن هيئة معلومات التوظيف الكورية، أمس الاثنين.ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يصل عدد العاملين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما إلى 28.728 مليون شخص في عام 2033، بزيادة قدرها 312 ألفا مقارنة بعام 2023.ومع ذلك، بالنظر إلى اتجاه التوظيف خلال العقد القادم، من المتوقع أن يبدأ عدد العاملين بالانخفاض في عام 2029، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الرقم سينخفض بمقدار 14 ألفا عن العام السابق في عام 2029، وسوف ينخفض بمقدار 85 ألفا فيما بين عاميْ 2028 و2033.وأرجعت هيئة معلومات التوظيف الكورية هذه النتائج إلى انخفاض المعروض من العمالة نتيجة لانخفاض عدد السكان.وللحفاظ على النمو الاقتصادي، قال التقرير إن هناك حاجة إلى 820 ألف عامل إضافي بحلول عام 2033.